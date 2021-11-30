Во вторник, 30 ноября, у островов Греции произошло подводное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Ekathimerini.

Эпицентр землетрясения был в 20 километрах к северо-западу от Икарии на глубине 17,5 километра.

Он произошел в 6 утра по местному времени.

Толчки ощущались на Самосе, Хиосе и других островах в этом районе.

Через 10 минут после этого землетрясения произошел еще один менее мощный магнитудой 4,1. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Читайте также, в Испании на острове Ла-Пальма, который находится на Канарском архипелаге произошло землетрясение, магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки стали самыми мощными со времени извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Кроме того, на Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумба-Вьеха после недавнего землетрясения. Местные чиновники говорят, что из вулкана бьет "гигантский лавовый фонтан", местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.

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