Дату для цього ще не обрали.

Сьогодні пізно увечері президент Сполучених Штатів Джо Байден спілкуватиметься телефоном з Володимиром Путіним. Це буде останній контакт лідерів Америки та Росії у 2021-му році.

Як повідомили у Держдепартаменті США ініціатором розмови був Путін. І Байден відповів згодою на його прохання. А "Голос Америки" напередодні повідомив, що Байден має в планах телефонну розмову і з українським колегою - Володимиром Зеленським. Але дату для цього ще не обрали.