Байден планує поспілкуватися телефоном із Зеленським та Путіним [ Редактировать ]
Сьогодні пізно увечері президент Сполучених Штатів Джо Байден спілкуватиметься телефоном з Володимиром Путіним. Це буде останній контакт лідерів Америки та Росії у 2021-му році.
Як повідомили у Держдепартаменті США ініціатором розмови був Путін. І Байден відповів згодою на його прохання. А "Голос Америки" напередодні повідомив, що Байден має в планах телефонну розмову і з українським колегою - Володимиром Зеленським. Але дату для цього ще не обрали.
по теме
Це буде останній контакт лідерів Америки та Росії у 2021-му році.
Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
Участь американського та російського лідерів не анонсували.
Журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джилл і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую: "Побачимо".
Американський президент анонсував "довгу розмову". До перемов із Кремлем готуються й на Банковій.