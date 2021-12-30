В Днепропетровской области задержали аферистов, которые обманули украинцев на более полумиллиона гривен. Они размещали объявления с вакансиями, а потом на соискателей оформляли кредиты. Работу украинцы, естественно, не получали.

В полиции Днепропетровской области рассказали, что знают как минимум об 11 пострадавших, но это лишь те граждане, которые обратились к правоохранителям.

Организовала мошенническую схему жительница Никополя, в сообщники привлекла троих человек. Согласно разработанному плану, в газетах и ​​Интернете злоумышленники размещали объявления о приеме на работу. В дальнейшем получали от граждан необходимые документы и заключали с ними фиктивные трудовые договоры со всеми анкетными и другими данными. Затем на основании полученной информации онлайн оформляли на пострадавших ссуды в разных финучреждениях.

С августа 2020 по октябрь 2021 злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан и завладеть их средствами на сумму более полумиллиона гривен.

Организатору аферы и троим сообщникам уже сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также, в Харькове сотрудники полиции "накрыли" несколько незаконных Call-центров, откуда мошенники звонили украинцам и завладевали их финансовыми средствами. Согласно данным правоохранителей, ежемесячно прибыль мошенников составляла миллионы гривен.

Кроме того, в Украине мошенники запустили в Facebook массовую рекламу, в которой предлагают "проверить свою банковскую карту на компенсацию НДС". Злоумышленники отмечают, что проверки проводятся "в соответствии с законодательством".

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