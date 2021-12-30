Под Харьковом в больнице подорвали банкомат [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В ночь на 30 декабря в поселке Печенеги Харьковской области подорвали банкомат в помещении больницы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
О подрыве банкомата по улице Независимости правоохранителям сообщили в 2:46 ночи. Злоумышленники приладили самодельное взрывное устройство к сейфовому отсеку банкомата, расположенного в помещении больницы.
В результате взрыва никто не пострадал. Сумма, которую унесли грабители, не сообщается. Продолжаются поиски преступников.
Полиция квалифицировала преступление по ч.2 ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в ночь на 24 декабря в Киеве на улице Градинской в Киеве грабители взорвали отделение "ПриватБанка", чтобы завладеть деньгами из терминала, но ушли без добычи.
по теме
54-летний злоумышленник одел белый медицинский халат и пришел к пенсионерам в селе Озаричи Конотопского района под видом медика, который прививает от COVID-19. Он предложил пожилой паре "вакцинироваться", и те согласились. Вместо вакцины он вколол старикам снотворное, а когда они уснули, начал собирать по дому ценные вещи
Авария произошла в среду, 29 декабря, в 11:56 на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района. Легковой автомобиль Toyota, за рулем легкового авто находилась 42-летняя женщина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Газель"
В воскресенье, 27 декабря правоохранители задержали четырех мужчин и одну женщину: граждан России и Украины в возрасте от 30 до 57 лет. Члены банды угнали не менее 18 машин общей стоимостью один миллион евро
В Печенегах Харьковской области пьяная школьница издевалась над уличным котом. Жуткое видео выложили в местном Telegram-канале. На записи видно, как девушка на улице схватила кота и ударила его ногой как мяч. Животное ударилось в бетонную стену. После этого и сама живодерка, и оператор громко рассмеялись
Злоумышленник отжал замок входной двери проник в дом
В поселке Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина бросил боевую гранату во двор частного дома. Несмотря на то, что злоумышленник тщательно маскировался и выбирал не попадающие в поле камер видеонаблюдения маршруты, следователи нашли его по горячим следам. Подрывником оказался 51-летний житель Черниговской области