В ночь на 30 декабря в поселке Печенеги Харьковской области подорвали банкомат в помещении больницы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

О подрыве банкомата по улице Независимости правоохранителям сообщили в 2:46 ночи. Злоумышленники приладили самодельное взрывное устройство к сейфовому отсеку банкомата, расположенного в помещении больницы.

В результате взрыва никто не пострадал. Сумма, которую унесли грабители, не сообщается. Продолжаются поиски преступников.

Полиция квалифицировала преступление по ч.2 ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в ночь на 24 декабря в Киеве на улице Градинской в Киеве грабители взорвали отделение "ПриватБанка", чтобы завладеть деньгами из терминала, но ушли без добычи.