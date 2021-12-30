Роком "вибивання" боргів за комірне - цілком може стати рік прийдешній! Адже за домовленістю з МВФ, уряд планує запровадити нові інструменти для цього. Про що саме йдеться та які санкції щодо боржників існують в Україні зараз - дивіться далі.

Одеситка Тетяна Бровко показує платіжки за комірне. Звідки взялися п'ятсот гривень боргу за газ - не розуміє, бо платить - вчасно. Тож над сумою за опалення - понад тисяча гривень - лише тихо зітхає. У чоловіка - інвалідність, зарплати продавчині - ні на що не вистачає:

Тетяна Бровко, жителька Одеси:

Ну немає в мене грошей, та й що! Що я повинна робити? Тому що начебто зібрала, а хтось заболів і вже треба туди - на ліки. Ну є, як є: потрохи сплачую, не можу - значить, не буду платити!

Утім, держава з боргами хоче - боротися. У листопаді уряд підписав Меморандум з МВФ, у якому пообіцяв забезпечити платежі завдяки "збільшенню штрафів і спрощеного правозастосування". Експерти пояснюють: можливо, йдеться про те, що гроші за комірне автоматично списуватимуть із рахунків громадян.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг:

Навіть якщо в тому випадку, коли людина буде незгодна з якістю комунальної послуги, з кількістю комунальних послуг, з платіжкою незаконною, можливо, взагалі ця послуга не надавалась - у людей все одно будуть списувати за житлово-комунальні послуги: це головна загроза цієї ситуації!

Утім, нині для списання боргів - потрібне судове рішення. У боржника можуть заблокувати гроші на рахунку - чи автоматично їх списати. Крім того, діє проєкт "гарпун"- коли правоохоронці зупиняють автівки, і якщо водій не може на місці погасити борг - машину забирають на штрафмайданчик.

Оксана Смачинська, представниця Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції:

Це може бути сто двадцять гривень, це може бути тисяча гривень. Незалежно від суми боргу застосовується до боржника, який не виконав рішення суду, заходи примусового виконання в вигляді арешту коштів, майна і так далі.

Якщо ж борг за комуналку сягне понад ста двадцяти тисяч гривень, то в людини можуть навіть арештувати й забрати житло. В опозиції вважають: санкції й так доволі жорсткі, навіщо їх посилювати?

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Самое страшное - это просто появится огромное количество мошенников, которые будут наживаться на том, что у людей будут пытаться забирать квартиры и жилую площадь! Если мы к этому придем, то я считаю, это будет верх цинизма со стороны государства, потому что государство не обеспечивает своих людей нормальными условиями жизни, государство не обеспечивает возможностью зарабатывать, государство предлагает просто людей жестче наказывать, а восемьдесят два процента людей, которые не платят, по статистике - это те, которые просто не имеют возможности оплатить эти услуги.

Віктор Баранський, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Тарифы на газ будут расти этой зимой - потому что Украина отказалась подписывать прямой договор по цене сто семьдесят долларов за тысячу кубометров. Цены на спотовом рынке сейчас - тысячу четыреста долларов за тысячу кубометров в Европе. Поэтому цены будут расти на газ, цены на тепло будут расти и, в общем-то, на все тарифы ЖКХ они еще дальше будут расти, люди просто не в состоянии платить эти непомерные тарифы. И когда люди начнут лишаться своих денег, начнут лишаться автомобилей, права выезда за границу, лишаться своих квартир, в конце концов - у кого будут долги большие, я думаю, что это спровоцирует социальный бунт просто-напросто!

Наразі загальний борг українців за комунальні послуги сягнув шістдесяти п'яти з половиною мільярдів гривень.