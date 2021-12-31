В Колорадо объявили режим ЧС: что произошло [ Редактировать ]
В США, в штате Колорадо, из-за масштабных лесных пожаров губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает BBC.
Пожары бушуют на фоне исторической засухи, разносить огонь помогает ветер скоростью до 169 км/ч. Причиной некоторых возгораний стали оборванные линии электропередач.
Столб дыма от лесного пожара был виден в Денвере, примерно в 32 километрах к югу.
Пожар за несколько часов охватил около 647 гектаров земли и разрушил более 500 домов, в том числе торговый центр и отель.
Десятки тысяч человек эвакуированы.
Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти констатируют, что положение серьезное. Уже известно о шести пострадавших в результате пожара.
My son flew back to Seattle this evening. Here is a video he took of the Superior / Louisville fires from the plane at 5 pm. Our hearts go out to our neighbors in the fire’s path and the first responders working to save their homes and businesses. #MarshallFire pic.twitter.com/O6LXrOKCXT— Gretchen Rosenberg (@GRDenver) December 31, 2021
Читайте также, число погибших в результате масштабного пожара на Прикарпатье возросло. Медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы подтвердил смерть женщины. Она получила 90% ожогов тела, после пожара госпитализировали трех медиков.
Кроме того, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки, что затруднило передвижение жильцов.
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