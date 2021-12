В США, в штате Колорадо, из-за масштабных лесных пожаров губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает BBC.

Пожары бушуют на фоне исторической засухи, разносить огонь помогает ветер скоростью до 169 км/ч. Причиной некоторых возгораний стали оборванные линии электропередач.

Столб дыма от лесного пожара был виден в Денвере, примерно в 32 километрах к югу.

Пожар за несколько часов охватил около 647 гектаров земли и разрушил более 500 домов, в том числе торговый центр и отель.

Десятки тысяч человек эвакуированы.

Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти констатируют, что положение серьезное. Уже известно о шести пострадавших в результате пожара.

My son flew back to Seattle this evening. Here is a video he took of the Superior / Louisville fires from the plane at 5 pm. Our hearts go out to our neighbors in the fire’s path and the first responders working to save their homes and businesses. #MarshallFire pic.twitter.com/O6LXrOKCXT