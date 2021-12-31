Португальского защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Жоау Канселу избили и ограбили в собственном доме. Об этом потерпевший рассказал в своем Instagram.

К сожалению, сегодня я был атакован четырьмя трусами, которые ранили меня и пытались навредить моей семье. Им удалось забрать все мои драгоценности и оставить мне раны на лице. Самое важное для меня - мои родные и то, что они не пострадали.

Канселу 27 лет, он выступает за английский "Манчестер Сити" с 2019 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Канселу составляет 60 млн евро.

Напомним, что в августе 2021 года полиция обвинила защитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Бенжамена Менди в изнасилованиях.