Игрока "Манчестер Сити" избили и ограбили в собственном доме [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Португальского защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Жоау Канселу избили и ограбили в собственном доме. Об этом потерпевший рассказал в своем Instagram.
К сожалению, сегодня я был атакован четырьмя трусами, которые ранили меня и пытались навредить моей семье. Им удалось забрать все мои драгоценности и оставить мне раны на лице. Самое важное для меня - мои родные и то, что они не пострадали.
Канселу 27 лет, он выступает за английский "Манчестер Сити" с 2019 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Канселу составляет 60 млн евро.
Напомним, что в августе 2021 года полиция обвинила защитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Бенжамена Менди в изнасилованиях.
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