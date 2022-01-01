На Новый год во Франции традиционно пылают автомобили Источник: AFP

Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 874 машин. Об этом сообщил в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен.

Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Например, в 2019 году в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 1,3 тыс. автомобилей. Также снижается число случаев нападения на сотрудников полиции.

Глава МВД Франции сообщил, что полиция задержала 441 дебошира, 381 взяли под стражу были взяты около 380.

В новогоднюю ночь жителей Франции и туристов охраняли более 95 тыс. полицейских и жандармов.

Напомним, что в Париже с 31 декабря вернули обязательное ношение защитных масок на улицах из-за резкого всплеска заражений штаммом коронавируса "Омикрон".