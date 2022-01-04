В 2022 году Украина рассчитывает получить пакет макрофинансовой помощи от Европейского союза. О сроках подписания соглашения рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украина выполнила все условия и получила деньги в полном объеме в рамках предыдущей пятой программы.

Мы не имели представления нужна ли нам шестая программа, когда подписывали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС… Поэтому мы готовы к шестой программе… Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года.

Читайте также, есть непосредственно прямая помощь, которую США предоставляют Украине через свой бюджет - на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет военной помощи Украине на $200 млн, однако отложила его отправку. В Киеве решение Белого дома отложить помощь вызвало разочарование, в случае эскалации конфликта США рассматривают вариант значительного увеличения военной помощи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.