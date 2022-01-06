В Херсонской области сообщили о подозрении 50-летней жительнице села Великие Копани по факту умышленного убийства сожителя, совершенного с особой жестокостью.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Херсонской области.

По данным следствия, во время застолья между сожителями возник конфликт. Подозреваемая набросилась с ножом на 38-летнего мужчину и нанесла ему более 100 ударов в туловище и голову.

"Злоумышленница с помощью ножа и молотка фактически отделила голову от тела и напоследок отрезала ему половой орган. Утром женщина сообщила соседу, что ее сожитель скончался", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители задержали женщину. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Женщине грозит лишение свободы от десяти до пятнадцати лет.

Ранее сообщали, что под Днепром в лесополосе нашли тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны его сослуживцы.

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