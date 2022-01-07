В Оберхофе проходит этап Кубка мира по биатлону Источник: EPA-EFE

Россиянин Александр Логинов занял первое место в спринте (10 км за 27 минут 0,8 секунды) на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание - 6,5 секунды; 2 промаха), тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1).

В общем зачете Кубка мира лидирует француз Жаклен (425 очков). Его соотечественник Кентен Фийон-Майе занимает вторую строчку (401). Тройку лучших замыкает норвежец Ветле Шостад Кристиансен (372).

Украинец Артем Прима уже в лежке заработал два круга штрафа, а Богдан Цымбал, хотя и ограничился одним промахом, но стрелял очень долго - 45 секунд.

В стрельбе стоя Прима добавил еще два круга штрафа и в итоге не сумел отобраться в гонку преследования, финишировав 66-м. Пять закрытых мишеней в стойке позволили Цымбалу показать свой лучший результат в спринтерских гонках на уровне Кубка мира. Второй раз в карьере он финишировав в топ-20 сильнейших.

Спринт. Мужчины:

1. Александр Логинов (0+1) 27:00,8;

2. Эмильен Жаклен (1+1) +6,5;

3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1;

...

19. Богдан Цымбал (1+0) +1:04,8;

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5;

44. Дмитрий Пидручный (3+1) +1:52,9;

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0;

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8.

Соревновательная программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится женской спринтерской гонкой. Этап завершится 9 января.

Напомним, что хоккеисты НХЛ не выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.