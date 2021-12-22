Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом говорится в заявлении НХЛ.

Причиной отказа от участия в Олимпиаде стала ситуация с коронавирусом. 21 декабря был опубликован отчет, согласно которому более 130 игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Ранее НХЛ отложила 50 игр из-за вспышек заболевания в клубах, а накануне она приостановила сезон вплоть до начала рождественского перерыва.

До недавнего времени казалось, что мы находимся на пути в Пекин. К сожалению, вмешался COVID-19, из-за чего десятки игр были отложены только в этом месяце. Как бы мы ни хотели, чтобы этого не было, нам нужно использовать олимпийский период, чтобы перенести эти игры. Конечно, игроки и хоккеисты очень разочарованы. Но сыграть в этом году полный сезон из 82 игр, чему нам мешала пандемия с сезона 2018-19 годов, очень важно. Мы ожидаем, что игроки НХЛ вернутся на Олимпиаду в 2026 году.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпиады пять раз подряд - с 1998 по 2014 год. Трижды золото выигрывали канадцы, по одному разу - сборные Чехии (Нагано-1998) и Швеции (Турин-2006). В Играх-2018 в корейском Пхенчхане игроки НХЛ участия не принимали. Тогда в олимпийском турнире победили россияне.

Лига считает, что участие в Олимпийских играх срывает сезон НХЛ, особенно если они проводятся не в Северной Америке.

Канада традиционно доминирует в хоккее, выиграв пять из последних шести турниров: чемпионат мира в 2004 и 2016 годах, а также Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Ванкувере в 2010 году и Сочи в 2014 году. Канада стала чемпионом мира по хоккею и в 2021 году.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая. Турнир 2023 года состоится в Санкт-Петербурге.

В олимпийском турнире в Пекине примут участие 11 стран, разделенных на три группы. К семерке лучших наций - Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, Германия и Швейцария - присоединится Китай на правах хозяина, а также недавно прошедшие квалификацию команды из Словакии, Латвии и Дании.

Напомним, что США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.