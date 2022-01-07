Знайшли мертвим хлопчика, який зник під час негоди на Закарпатті [ Редактировать ]
Жертва паводку. Хлопчика, який зник під час негоди на Закарпатті, сьогодні знайшли мертвим.
Пошуки юнака почали два дні тому. Після того, як він разом з іще одним чоловіком їхав на підводі з кіньми. Раптовим потоком воза змило у річку.
Старший пасажир зміг вибратися. Тіло хлопчика, якому було лише 13, виявили за 11 км від місця події.
по теме
Напередодні ввечері в селі Серне нетверезий водій сів за кермо, і збив двох хлопчиків, які стояли на узбіччі. Один із них помер на місці. Йому було 9 років.
На Закарпатті напередодні ввечері у селі Серне нетверезий водій - сів за кермо, і збив двох хлопчиків, які стояли на узбіччі. Один із них - помер на місці. Йому було дев'ять років.
Чоловік на "Ауді" налетів на хлопчиків дев'яти й восьми років, коли ті стояли на узбіччі. Старша дитина від отриманих травм померла на місці.
Невідомий кілька разів поцілив по квартирі родичів Флойда. Племінниця, якій лише чотири роки, поранена в живіт.
Справжня драма в лікарні Запоріжжя. Там помер дворічний хлопчик. І його батьки кажуть - вбила його байдужість лікарів.