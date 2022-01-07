Тіло хлопчика, якому було лише 13, виявили за 11 км від місця події.

Жертва паводку. Хлопчика, який зник під час негоди на Закарпатті, сьогодні знайшли мертвим.

Пошуки юнака почали два дні тому. Після того, як він разом з іще одним чоловіком їхав на підводі з кіньми. Раптовим потоком воза змило у річку.

Старший пасажир зміг вибратися. Тіло хлопчика, якому було лише 13, виявили за 11 км від місця події.