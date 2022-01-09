В столичном многоэтажном доме из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина, спасая свою жизнь. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Жители дома начали самостоятельную эвакуацию еще до прибытия спасателей. Пожар на площади 15 кв. метров был локализован в 04:38, а ликвидирован в 05:11.

Во время ликвидации пожара на улице возле дома было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Предварительно было установлено, что человек выпал из дома, где произошел пожар.

Отмечается, что одной из комнат жилища огонь нанес критические повреждения. Известно, что с огнем боролись 13 спасателей был привлечено три единицы спецтехники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями.

Читайте также, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, произошел сильный пожар, вследствие которого погибли люди. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших от огня людей.

Кроме того, во Львове на первом этаже жилого дома вспыхнул пожар. В результате инцидента есть погибшие, к тушению пожара привлекалось 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС, на месте работала оперативная группа ГУ ГСЧС во Львовской области.

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