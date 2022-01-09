В Харькове мужчиа совершил самоподжог на глазах у копов (видео) [ Редактировать ]
В Харькове мужчина поджог на себе одежду, когда его жена вызвала патрульных во время семейной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду.
Событие произошло вечером 6 января. Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского… Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом.
Отечается, что правоохранители начали тушить огонь, однако мужчина при этом отталкивал патрульных. В итоге им удалось положить мужчину на пол и потушить горящую на нем одежду. Он был госпитализирован с ожогами.
Читайте также, в населенном пункте Наталовка, который находится в Запорожском районе, женщина облила себя бензином и подожгла. В результате происшествия, пострадавшая получила 90% ожоги кожного покрова.
Кроме того, на столичной Троещине мужчина залез на крышу одного из киосков и, облившись жидкостью, похожей на бензин, угрожал поджечь себя. После "префоманса" мужчина спустился с крыши МАФа.
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