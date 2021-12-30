В центре Харькова произошло ДТП. Так, фура протаранила трамвай, в котором ехали пассажиры. Водитель фуры сдал назад, а затем резко двинулся вперед и врезался в трамвай.

В результате аварии никто не пострадал, однако пассажиры напугались из-за столкновения. Также на дороге было парализовано движение транспорта - в пробке застряли десятки автомобилей.

Водителю за этот инцидент грозит штраф в 340 гривен или лишение удостоверения до года.

Как сообщает "Депо. Харьков", на водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Кроме того, в Одесской области на трассе "Одесса-Николаев" маршрутка с пассажирами столкнулась с BMW. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний подросток. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением.