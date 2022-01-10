Рынок недвижимости в 2022 году: что нужно знать о покупке и продаже жилья [ Редактировать ]
2022 год обещает стать довольно напряженным для рынка недвижимости в Украине. Как обещают эксперты, цены на покупку жилья вырастут на 5-7%. "Подробности" разбирались в том, что нужно знать о покупке и продаже жилья украинцам.
Спрос падает
Как считают эксперты, в ближайшее время на чрезмерную активность покупателей рассчитывать не придется.
Также будет ослабевать и влияние таких факторов:
- подорожание строительных материалов и повышение оплаты труда строителей;
- падение ставок по кредитам и депозитам;
- поведение курса гривны;
- рост стартовых цен из-за перехода на проектное финансирование;
По мнению экспертов, это и удержит квадратные метры от значительного подорожания.
Что прогнозируют
Первичка
По прогнозам экспертов, на первичном рынке недвижимости цены останутся стабильными, а уже к весне можно ожидать небольшой подъем.
В этот период незначительный рост цен (от 3% до 5%) возможен лишь в 15% жилых комплексов в основном комфорт-класса. Увеличение стоимости квадратных метров будет связано, прежде всего, с переходом к новым стадиям строительства и соответственно уменьшением рисков для потенциальных покупателей жилья.
Возможно, на изменения первичного рынка повлияют курсовые валютные колебания, если они будут значительны.
Вторичка
Вторичный рынок в начале 2022 также обещает быть стабильным. В первые 3 месяца 2022 года, учитывая эпидемическую ситуацию в стране, на вторичном рынке Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова ценовая ситуация будет стабильной, колебание стоимости м2 не превысит 1%.
Последующие изменения в стоимости квартир на вторичном рынке могут быть связаны с ростом спроса. В период с апреля по июнь, в случае увеличения количества потенциальных покупателей, по меньшей мере, на 10%, цены на вторичном рынке в крупнейших украинских городах могут вырасти в пределах 5%.
Рынок аренды
По словам экспертов, при наиболее благоприятных условиях, экономических и связанных с пандемией COVID-19, в период с апреля до июня (когда в крупные города вернутся потенциальные квартиросъемщики) возможно повышение арендных ставок на 7-10%.
Тем не менее, рост цен будет происходить точечно, поскольку коснется только наиболее востребованных типов квартир.
Так, следует отметить, что в ближайшие шесть месяцев ценовая ситуация на рынке недвижимости будет прогнозируемой, а спрос и предложение будут максимально сбалансированными.
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