У США вперше успішно пересадили людині серце свині [ Редактировать ]
У США вперше успішно пересадили людині серце свині. За словами хірургів, через три дні після трансплантації воно працює нормально, 57-річний пацієнт почувається добре. Для чоловіка це було останнім шансом на порятунок, він страждав на серцеву хворобу. Тварина-донор була генетично модифікована. У неї видалили так званий цукровий ген, який виробляє фермент травлення - ізомальтазу. У людини він би викликав сильну імунну реакцію. І це призвело б до відторгнення органу.
Бартлі Гріффіт, хірург:
Пацієнт прокинувся. Він одужує і вже розмовляє.
Цей чоловік мав тяжку хворобу і розумів, що навряд чи покине стіни лікарні. Однак він відчув, що операція дає йому шанс. І тоді він сказав - я не хочу помирати. Але якщо таки помру, можливо ви дізнаєтеся щось, що зможе допомогти іншим.
Мухаммад Могіуддін, директор кардіо трансплантаційних програм Університету Мериленду:
Це зміна правил гри. Тому що ми отримаємо такі органи у вільному доступі. Якщо, звісно, все піде добре. А я сподіваюсь, так і буде. Ми розробили метод генетичної модифікації. Він дозволить вносити додаткові корективи у донорські гени, щоби підлаштувати серце під конкретного пацієнта.
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