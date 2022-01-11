У США вперше успішно пересадили людині серце свині. За словами хірургів, через три дні після трансплантації воно працює нормально, 57-річний пацієнт почувається добре. Для чоловіка це було останнім шансом на порятунок, він страждав на серцеву хворобу. Тварина-донор була генетично модифікована. У неї видалили так званий цукровий ген, який виробляє фермент травлення - ізомальтазу. У людини він би викликав сильну імунну реакцію. І це призвело б до відторгнення органу.

Бартлі Гріффіт, хірург:

Пацієнт прокинувся. Він одужує і вже розмовляє.

Цей чоловік мав тяжку хворобу і розумів, що навряд чи покине стіни лікарні. Однак він відчув, що операція дає йому шанс. І тоді він сказав - я не хочу помирати. Але якщо таки помру, можливо ви дізнаєтеся щось, що зможе допомогти іншим.

Мухаммад Могіуддін, директор кардіо трансплантаційних програм Університету Мериленду: