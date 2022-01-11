Основная миссия миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершена. Поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня - 13 января. Об этом во время выступления в парламенте заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.

Токаев отметил, что Казахстан "юридически обоснованно" обратился за помощью к ОДКБ. По словам президента, "над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы".

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Попытки государственного переворота, покушения на целостность страны провалились. Вместе как единая нация мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены....В ряде городов руководители департаментов Комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию.

Напомним, что 2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в массовые беспорядки по всей стране. ОДКБ объявила о начале миротворческой миссии в стране 6 января. В тот же день Россия перебросила в Казахстан первые подразделения десантников.

Как сообщали "Подробности", 11 января президент Казахстана назначил Алихана Смаилова премьер-министром.