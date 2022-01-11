Ситуація у Казахстані: МВС повідомляє про майже 8 тисяч затриманих

У пам'ять про загиблих на урядових будівлях в Нур-Султані приспущені прапори. Напередодні місцеві ЗМІ з посиланням на МОЗ повідомили про 164-х жертв протестів. Та у відомстві заявили: такої інформації не надавали.