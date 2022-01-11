Индия ввела обязательный недельный карантин для путешественников [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
C 11 января все прибывающие в Индию обязаны уйти на недельный карантин независимо от вакцинации, наличия ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенной болезни. Соответствующее решение 7 января принял Минздрав страны.
Раньше на карантин отправляли только путешественников из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией.
Туристы обязаны трижды сдавать ПЦР-тесты:
- за 72 часа до посадки в самолет;
- по прибытии в страну;
- на восьмой день карантина.
Если тест окажется положительным, нужно будет остаться на карантине или отправиться в больницу.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает шестое место в мире по заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в стране выявили 35,7 млн случаев заражения, умерли от коронавируса почти полмиллиона человек.
Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирусом заразились 5429 человек, умерли - 219. Больше всего новых случаев в Киеве и Харьковской области.
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