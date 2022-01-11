C 11 января все прибывающие в Индию обязаны уйти на недельный карантин независимо от вакцинации, наличия ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенной болезни. Соответствующее решение 7 января принял Минздрав страны.

Раньше на карантин отправляли только путешественников из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Туристы обязаны трижды сдавать ПЦР-тесты:

за 72 часа до посадки в самолет;

по прибытии в страну;

на восьмой день карантина.

Если тест окажется положительным, нужно будет остаться на карантине или отправиться в больницу.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает шестое место в мире по заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в стране выявили 35,7 млн случаев заражения, умерли от коронавируса почти полмиллиона человек.

Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирусом заразились 5429 человек, умерли - 219. Больше всего новых случаев в Киеве и Харьковской области.