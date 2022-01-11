Минздрав обновил статистику по коронавирусу, за сутки заразились 5429 человек, умерли - 219. Больше всего новых случаев в Киеве и Харьковской области.

Также за минувшие сутки госпитализировали 915 человек; летальных случаев - 219; выздоровели - 7 761 человек. Протестировали методом ПЦР - 29 112 человека, методом ИФА - 4745, экспресс-тестами - 31 334.

Больше всего новых случаев в Киеве (1192) и Харьковской области (309).

За все время пандемии в Украине заболел - 3 709 871 человек; выздоровели - 3 522 547 человек; летальных случаев - 97 544.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.