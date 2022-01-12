В Москве в собственной квартире обнаружили мертвым российского актера Алексея Гериловича. Как сообщает Telegram-канал "112", тело артиста нашел его друг.

47-летний мужчина несколько дней не выходил на связь, друг приехал к нему домой и обнаружил тело актера на кухне. Рядом с телом нашли лекарства.

Смерть Гериловича подтвердили ТАСС в медицинских кругах. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. По данному факту проводится проверка.

Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последнее время актер активно занимался спортом и употреблял спортивные добавки. При этом Герилович злоупотреблял алкоголем.

Алексей Герилович в 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, а в 2004 году - Школу актерского мастерства Юрия Грымова.

Благодаря своей фактуре Герилович играл в кино и сериалах преимущественно бандитов и телохранителей. Снимался в сериалах "Универ", "Глухарь", "Отдел", "Закон каменных джунглей", "Последний мент" и "Домашний арест".

Последней киноработой Гериловича стала роль охранника в фильме "БУМЕРанг" с Дмитрием Нагиевым.

Алексей Герилович и Дмитрий Нагиев в фильме "БУМЕРанг"

Напомним, что на днях в США скончался американский актер и стендапер Боб Сагет. Ему было 65 лет.