В Москве нашли мертвым актера из "Универа" и "Глухаря" [ Редактировать ]
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В Москве в собственной квартире обнаружили мертвым российского актера Алексея Гериловича. Как сообщает Telegram-канал "112", тело артиста нашел его друг.
47-летний мужчина несколько дней не выходил на связь, друг приехал к нему домой и обнаружил тело актера на кухне. Рядом с телом нашли лекарства.
Смерть Гериловича подтвердили ТАСС в медицинских кругах. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. По данному факту проводится проверка.
Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последнее время актер активно занимался спортом и употреблял спортивные добавки. При этом Герилович злоупотреблял алкоголем.
Алексей Герилович в 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, а в 2004 году - Школу актерского мастерства Юрия Грымова.
Благодаря своей фактуре Герилович играл в кино и сериалах преимущественно бандитов и телохранителей. Снимался в сериалах "Универ", "Глухарь", "Отдел", "Закон каменных джунглей", "Последний мент" и "Домашний арест".
Последней киноработой Гериловича стала роль охранника в фильме "БУМЕРанг" с Дмитрием Нагиевым.
Алексей Герилович и Дмитрий Нагиев в фильме "БУМЕРанг"
Напомним, что на днях в США скончался американский актер и стендапер Боб Сагет. Ему было 65 лет.
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