В Москве таинственно погиб известный националист (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Москве погиб основатель националистического издания "Спутник и Погром" Егор Просвирнин. Он выпал из окна дома на Тверской улице. Это подтвердил в своем российский политик Роман Юнеман.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы, на Тверской, абсолютно голый мужчина выпал из окна. Его тело некоторое время лежало на проезжей части напротив ресторана "Армения" без признаков жизни.
Telegram-канал Baza сообщил, что возле трупа был найден перцовый баллончик. По словам источника Telegram-канала Mash, в момент падения Егор Просвирнин был пьян и в состоянии наркотического опьянения. В 7 утра он писал в Twitter о проблемах в личной жизни.
Просвирин якобы свел счеты с жизнью, перед тем как выпрыгнуть в окно он оставил предсмертную записку.
Егор Просвирнин - российский публицист и блогер, создатель националистического сайта "Спутник и погром", автор YouTube-канала CzarSputnik. Также занимался политической деятельностью, входил в "Комитет 25 января". Просвирину было 35 лет.
Егор Просвирнин
Напомним, что в сентябре 2020 года российский националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", был найден мертвым в камере СИЗО в Челябинске.
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