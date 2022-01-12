Когда в Украине потеплеет [ Редактировать ]
Источник: Подробности
С четверга, 13 января, в Украине начнется потепление и морозы отступят. Однако будет ветрено, местами с осадками. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
В западные регионы начнет поступать более теплый воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и по всей территории Украины.
Уже завтра начнется процесс потепления и морозы понемногу будут отступать. При этом погода будет ветреной, иногда с осадками. Оттепель задержится в Украине и в ближайшие выходные.
Ранее синоптики сообщали, что в Украину ворвется зимняя погода. После стремительного тепла стоит ожидать метель и мороз.
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