В городе Кванчжу, который находится в Южной Корее, обрушилась часть наружных стен строящегося высотного многоквартирного дома. Об этом сообщает издание KBS World Radio.

Обрушение произошло на стройплощадке комплекса Hyundai IPark в районе Хвачжон-дон в 15:46 накануне. Три человека находившихся на месте происшествия смогли спастись. В настоящее время неизвестно что произошло с шестью строителями, которые работали на верхних этажах.

Отмечается, что пропавших рабочих продолжат искать после того, как район будет признан безопасным. Наружная стена с 23 по 38 этаж упала при заливке крыши бетоном. Застройщиком комплекса является компания HDC Hyundai Development Company.

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Кроме того, в центре Токио (Япония) вспыхнул крупный пожар - горит строящийся 54-этажный небоскреб. Возгорание образовалось в корпусе Residential Tower в знаменитом комплексе Toranomon Hills, борьбу с огнем ведет 31 пожарный наряд.

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