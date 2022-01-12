Тим часом у Сполучених Штатах заговорили про те, аби надати Україні статус... "НАТО плюс". Такий статус зараз мають, наприклад, Японія та Ізраїль.

Крім того, американці готові збільшити фінансову допомогу Києву. На скільки? Наш Дмитро Анопченко у Вашингтоні особисто розпитав про це дипломатів.

Певною асиметричною відповіддю на перемови НАТО з Росією став законопроєкт, який внесли авторитетні і впливові республіканці: серед них Майк Роджерс, Майк Тернер і Еліс Стефанік. У документі - 6 принципових пропозицій, але найважливіша - та, яку найбільше тепер обговорюватимуть - надати Україні статус, який конгресмени назвали "НАТО плюс". Що ж він означає?

Джерела в дипломатичних колах пояснюють, що цей статус конгресмени прописали в документі, який назвали "Про гарантії незалежності України через посилення її безпеки".

Законопроєкт - ось він. Текст, обсягом 44 сторінки, покликаний забезпечити Україні військову та дипломатичну підтримку і збільшити летальну оборонну допомогу - йдеться, зокрема, про протиповітряні та протикорабельні засоби. А щоб прискорити та полегшити продаж зброї, Україні якраз пропонують надати і статус, і переваги "NATO Plus" - такі вже має п'ятірка інших держав - Японія, Австралія, Південна Корея, Ізраїль і Нова Зеландія.

Конгрес також пропонує збільшити фінансову допомогу Києву до 450 мільйонів доларів, 200 з яких спрямувати на захист моря і неба.

Водночас американська преса сьогодні пише - Білий дім і без вказівки з Капітолійського пагорбу готується збільшити допомогу. Газета "Politico" з'ясувала із джерел в адміністрації Байдена, що Сполучені Штати вже погодили виділення Україні нового оборонного пакету.

Наприкінці грудня адміністрація Байдена без зайвого розголосу дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги. У рамках цього пакету погоджено відправлення… стрілецької зброї та боєприпасів, радіостанцій із захищеними каналами зв'язку… США надішлють радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

Водночас у Держдепі й досі схвильовані, адже головною умовою будь-яких домовленостей із Росією вважають деескалацію на українському кордоні. А станом на зараз не бачать навіть найменших її ознак, - сказала, відповідаючи на моє запитання, заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд.

Вікторія Нуланд, заступниця Державного секретаря США: