В четверг, 13 января, в течение суток на западе Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега. Однако, на востоке, несмотря на похолодание, будет солнечно и без облаков.

В течение целого дня на западе будет ожидаться мокрый снег. Впрочем, солнечная погода возможна на востоке и юге Украины:

на западе днем от -1 до +1, а ночью - от -10 до -16;

на севере днем от -2 до -4, а ночью - от -17 до -19;

на востоке днем от -7 до -11, а ночью - от -13 до -17;

на юге днем от -1 до -5, а ночью - от -10 до -13;

в центре днем от -3 до -6, а ночью - от -13 до -16.

В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде слабого снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -1 до -4, а ночью - от -16 до -19.

Ранее синоптики сообщали, что в Украину ворвется зимняя погода. После стремительного тепла стоит ожидать метель и мороз.

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