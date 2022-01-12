Погода в Украине на 13 января: что обещают синоптики [ Редактировать ]
В четверг, 13 января, в течение суток на западе Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега. Однако, на востоке, несмотря на похолодание, будет солнечно и без облаков.
В течение целого дня на западе будет ожидаться мокрый снег. Впрочем, солнечная погода возможна на востоке и юге Украины:
- на западе днем от -1 до +1, а ночью - от -10 до -16;
- на севере днем от -2 до -4, а ночью - от -17 до -19;
- на востоке днем от -7 до -11, а ночью - от -13 до -17;
- на юге днем от -1 до -5, а ночью - от -10 до -13;
- в центре днем от -3 до -6, а ночью - от -13 до -16.
В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде слабого снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -1 до -4, а ночью - от -16 до -19.
Ранее синоптики сообщали, что в Украину ворвется зимняя погода. После стремительного тепла стоит ожидать метель и мороз.
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