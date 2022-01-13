В ночь на четверг, 13 января, в населенном пункте, который находится в Черновицкой области, температура воздуха упала до 28 градусов ниже ноля. Об этом сообщает председатель Селятинской территориальной общины Валерий Полянчук на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фото термометра, на котором видно, что температура упала до -28 градусов. Такой холод был зафиксирован в селе Верхний Яловец.

Отмечается, что в селе Верхний Яловец нынешней зимой не в первый раз фиксируют аномально низкую температуру воздуха.

Читайте также, погода на Старый Новый год в Украине будет не такой морозной. Во Львове ночью температура будет колебаться в пределах -1…1 °С, без осадков, а днем прогнозируется 1…3 °С с мокрым снегом и дождем. Ветер западный, 7-12 м/с.

Кроме того, синоптики предупредили о непогоде в Украине. Сегодня снова на дорогах гололедица, а в горах - угроза схода лавин, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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