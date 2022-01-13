Мирные инициативы должны идти от украинской стороны. Однако, власть обманула людей на выборах и оказалась неспособна завершить конфликт на Донбассе. И теперь все больше загоняет себя в тупик воинственной риторикой и пустыми заявлениями. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "НАШ", комментируя вопрос восстановления мира в Украине.

"Сейчас главным приоритетом должно стать прекращение конфликта на Донбассе. Именно это обещал Зеленский и его политическая сила на выборах. И это можно было на первом этапе делать, когда они пришли к власти и имели полное доверие людей. Потом они сами себя загнали в угол воинственной риторикой и громкими заявлениями. Уже понятно, что Зеленский не способен вернуть мир в Украину", - убежден политик.

Он подчеркнул, что правящая политсила просто не заинтересована в прекращении конфликта на Донбассе.

"В парламенте лежит с десяток законопроектов, которые необходимы для выполнения Минских соглашений, но их даже не выносят на рассмотрение. И блокирует их правящая партия", - заявил Юрий Бойко.

Парламентарий отметил, что, блокируя процесс мирного урегулирования, нынешняя власть повторяет ошибки своих предшественников.

"С политической карты исчезли партии, ведущие милитаристскую риторику. Люди поняли, что они ведут страну к войне, и люди этого не хотят. А поскольку опять пошли по кругу - нужно спрашивать с нынешней власти, почему это снова происходит. И спросить должны люди", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, процесс мирного урегулирования не будет простым, но его обязательно нужно начинать.

"Инициатива должна исходить от украинской стороны, чтобы разблокировать мирный процесс. Первым шагом должно стать разведение войск. Тогда возникают предпосылки, чтобы перейти к политическому урегулированию в полном объеме. Если шаг за шагом выполнять Минские соглашения, настроения в обществе будут меняться. Процесс интеграции территорий не будет простым. Но альтернатива в виде войны - еще хуже. Завершение конфликта даст возможность для развития страны", - резюмировал Юрий Бойко.