В Свислочском районе Гродненской области, который находится на территории Республики Беларусь, на реке Медянка под лед провалился 21 зубр. Об этом сообщает издание zerkalo.io.

Вследствие происшествие все животные погибли. Помимо этого на берегу реки был обнаружен зубр, которого загрызли хищники.

Отмечается, что стадо зубров численностью не менее 100 особей шло через замерзшую реку. Часть из них провалились под лед. В настоящее время все погибшие животные были извлечены из реки.

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