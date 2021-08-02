В России с 1 августа вступили в силу поправки в законы "О животном мире" и "Об охоте", которые допускают добычу редких краснокнижных животных в "исключительных случаях". Об этом сообщает ТАСС.

Поправки исключают положение, которое запрещало любые виды охоты на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России или в красные книги российских регионов.

Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира.

Согласно закону "Об охоте", понятие "добыча" означает и отлов, и отстрел.

Среди "исключительных" случаев:

мониторинг краснокнижных животных;

регулирования численности;

охрана здоровья населения;

устранение угрозы для жизни человека;

предохранение от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных;

"обеспечение традиционного образа жизни" коренных малочисленных народов России.

Охота в перечень исключительных случаев не входит: "Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу России и красные книги субъектов РФ, сохраняется".

В "Гринпис" считают, что поправки легализуют трофейную охоту, поскольку фактически отменяется запрет на отстрел краснокнижных животных. Такая охота не будет носить массовый характер, а станет забавой избранных, кто сможет позволить себе купить "научное обоснование" убийства редкого животного.

Напомним, что принц Эмануэль из правящей династии княжества Лихтенштейн убил на охоте в Румынии самого крупного медведя, водившегося на территории Евросоюза.