В России разрешили убивать животных из Красной книги [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В России с 1 августа вступили в силу поправки в законы "О животном мире" и "Об охоте", которые допускают добычу редких краснокнижных животных в "исключительных случаях". Об этом сообщает ТАСС.
Поправки исключают положение, которое запрещало любые виды охоты на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России или в красные книги российских регионов.
Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира.
Согласно закону "Об охоте", понятие "добыча" означает и отлов, и отстрел.
Среди "исключительных" случаев:
- мониторинг краснокнижных животных;
- регулирования численности;
- охрана здоровья населения;
- устранение угрозы для жизни человека;
- предохранение от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных;
- "обеспечение традиционного образа жизни" коренных малочисленных народов России.
Охота в перечень исключительных случаев не входит: "Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу России и красные книги субъектов РФ, сохраняется".
В "Гринпис" считают, что поправки легализуют трофейную охоту, поскольку фактически отменяется запрет на отстрел краснокнижных животных. Такая охота не будет носить массовый характер, а станет забавой избранных, кто сможет позволить себе купить "научное обоснование" убийства редкого животного.
Напомним, что принц Эмануэль из правящей династии княжества Лихтенштейн убил на охоте в Румынии самого крупного медведя, водившегося на территории Евросоюза.
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