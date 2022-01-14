Американский рэпер и продюсер Канье Уэст избил фаната после слишком настойчивой просьбы дать автограф. Об этом сообщает таблоид TMZ и выложил видео инцидента.

Ночью около клуба в центре Лос-Анджелеса поклонник хотел взять у Канье автограф и якобы сделал фото без разрешения. Рэпер просил его не снимать, в результате чего началась ссора, в ходе которой артист сначала толкнул, а потом ударил мужчину по голове и шее. Настырный фанат остался лежать на асфальте.

Уэста попыталась успокоить темнокожая женщина, которая громкого убеждала его, что является частью его семьи. Музыкант кричал, чтобы она отошла и громко жаловался, что никто понимает, через что он сейчас проходит. По данным СМИ, вероятно, это двоюродная сестра Канье.

Полиция Лос-Анджелеса отказалась сообщить подробности инцидента. Если Канье Уэста признают виновным в нападении, ему грозит до шести месяцев лишения свободы. Представители 44-летнего музыканта пока не комментировали случившиеся.

Напомним, что Канье Уэст находится в процессе развода со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Недавно музыкант начала встречаться с голливудской актрисой Джулией Фокс.