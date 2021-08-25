Американский рэпер и продюсер Канье Уэст подал в суд Лос-Анджелеса документы о смене имени по "личным причинам". Об этом сообщает Associated Press.

Хип-хоп исполнитель подал запрос о смене имени 11 августа, его должен одобрить судья. Канье Уэст хочет сменить имя на Йе - без фамилии.

О смене имени Канье Уэст объявил перед релизом его нового альбома "Donda", который уже несколько раз откладывался.

В 2018 году Канье Уэст выпустил альбом, который назывался "Ye" ("Йе"). Вскоре после этого он заявил, что меняет имя на Йе, но сделал это только в соцсетях. Музыкант заявил, что Йе - это не только часть его имени Канье, но и самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее "ты".

В Калифорнии суд практически всегда одобряет запросы о смене имени за исключением случаев, когда есть подозрения, что смена имени нужна для совершения мошенничества.

Канье Уэст начинал как музыкальный продюсер, а в 2004 году попробовал себя как хип-хоп исполнитель, выпустив дебютный альбом "The College Dropout", ставший трижды платиновым. На следующий год он получил 10 номинаций на "Грэмми", из которых ему досталось три.

Как сообщали "Подробности", после семи лет брака звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом.

Напомним, что причиной расставания звезд желтая пресса называла нетрадиционную ориентацию 43-летнего Канье Уэста, его эксцентричное поведение из-за биполярного расстройства и его политические амбиции - желание баллотироваться в президенты США.