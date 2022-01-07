Голливудская актриса подтвердила роман с Канье Уэстом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Interview Magazine
Голливудская актриса Джулия Фокс, известная по своим ролям в фильмах "Неограненные алмазы" и "Без резких движений", откровенно рассказала о своих отношениях с рэпером Канье Уэстом в интервью журналу Interview.
По словам Джулии, она встретила 44-летнего музыканта в Майами перед Новым годом и почувствовала с ним "мгновенную связь".
Он смешил меня и моих друзей всю ночь, мы танцевали и улыбались.
Чтобы сохранить возникшую между ними "энергию", пара отправилась в Нью-Йорк, чтобы посмотреть "Игру рабов" - самый титулованный бродвейский мьюзикл. Уэст прибыл на спектакль вовремя, и это при том, что занавес поднялся через час после приземления его самолета.
После спектакля мы решили поужинать в моем любимом месте - Carbon. В ресторане Йе организовал для меня фотосессию, пока люди обедали! Но всем это понравилось, и они подбадривал нас, пока все происходило.
Затем, по словам Джулии, Канье привел ее в гостиничный номер, буквально набитый одеждой для нее.
Это был сюрприз. Кто делает такое на втором свидании? И вообще на свидании. У нас все идет естественным образом. Не знаю, куда мы движемся, но если это похоже на будущее, оно мне нравится.
Ранее таблоиды сообщали, что рэпера, которого по документам зовут просто Йе, заметили на четвертом подряд свидании с актрисой Джилией Фокс, которая в январе 2021 года родила сына от своего супруга, пилота российского происхождения Петра Артемьева.
Напомним, что Канье Уэст находится в процессе развода со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.
по теме
Во Флориде (США) застрелился легендарный порноактер Джои Рэй. Ему был 51 год. Карьеру порноактера он начал в 2000 году, успев сняться в более чем в 700 фильмов для взрослых
Натовп, дочекавшись виступу Трампа біля Білого дому, рушив до будівлі Капітолія. І максимум, чого чекали й поліція, і самі конгресмени, - так це гучної демонстрації в себе під стінами. Але все було не так.
В Украине люди, желающие пожениться, должны достичь 18-летнего возраста на день регистрации брака
Невідомий кілька разів поцілив по квартирі родичів Флойда. Племінниця, якій лише чотири роки, поранена в живіт.
Посольство США в Україні працює без першої особи, амбасадора, ще із квітня 2019, коли Держсекретар Помпео достроково відкликав з цієї посади Марі Йованович, призначену ще Обамою кадрову дипломатку, яку в команді Трампа вважали нелояльною до 45-го президента.