Голливудская актриса Джулия Фокс, известная по своим ролям в фильмах "Неограненные алмазы" и "Без резких движений", откровенно рассказала о своих отношениях с рэпером Канье Уэстом в интервью журналу Interview.

По словам Джулии, она встретила 44-летнего музыканта в Майами перед Новым годом и почувствовала с ним "мгновенную связь".

Он смешил меня и моих друзей всю ночь, мы танцевали и улыбались.

Чтобы сохранить возникшую между ними "энергию", пара отправилась в Нью-Йорк, чтобы посмотреть "Игру рабов" - самый титулованный бродвейский мьюзикл. Уэст прибыл на спектакль вовремя, и это при том, что занавес поднялся через час после приземления его самолета.

После спектакля мы решили поужинать в моем любимом месте - Carbon. В ресторане Йе организовал для меня фотосессию, пока люди обедали! Но всем это понравилось, и они подбадривал нас, пока все происходило.

Затем, по словам Джулии, Канье привел ее в гостиничный номер, буквально набитый одеждой для нее.

Это был сюрприз. Кто делает такое на втором свидании? И вообще на свидании. У нас все идет естественным образом. Не знаю, куда мы движемся, но если это похоже на будущее, оно мне нравится.

Ранее таблоиды сообщали, что рэпера, которого по документам зовут просто Йе, заметили на четвертом подряд свидании с актрисой Джилией Фокс, которая в январе 2021 года родила сына от своего супруга, пилота российского происхождения Петра Артемьева.

Напомним, что Канье Уэст находится в процессе развода со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.