Первую ракетку планеты Серба Новака Джоковича повторно задержали в Австралии для депортации из страны. Об этом сообщает The Pavlovich Today.

Скандал разгорелся после прибытия первой ракетки мира в Австралию для участия в турнире серии Grand Slam Australian Open, 9-кратным чемпионом которого он является.



Джоковича длительное время продержали в аэропорту, после чего, посчитав, что он получил медотвод от вакцинации от коронавируса безосновательно, поселили в отдельную комнату под охраной полиции.

Позже стало известно, что Новак неправильно оформил визу для въезда в Австралию, из-за чего ее аннулировали. Теннисист подал апелляцию на это решение и выиграл ее.

Однако после того, как Джоковича освободили, его повторно задержали. Отмечается, что серба все еще могут депортировать из страны, если такое решение примет Министерство иммиграции и гражданства Австралии.



В ходе разбирательств всплыл другой интересный факт. Адвокаты теннисиста сообщили, что 16 декабря прошлого года он получил позитивный результат теста на коронавирус.

Однако уже в следующие два дня Джокович посетил несколько официальных мероприятий, на которых он присутствовал без необходимых мер предосторожности. Этот факт вызвал немало вопросов к теннисисту и информации о том, что он в действительности перенес коронавирус.

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