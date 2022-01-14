"Феникс": Asti представила долгожданный сольный трек (видео) [ Редактировать ]
Экс-солистка известной российской группы Artik&Asti Анна Дзюба представила первый сольный трек. Песня вышла под новым именем артистки - теперь она Anna Asti.
"Лети, мое первое детище высоко-высоко, дотронься до сердец миллионов людей! В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами", - написала в своем Instagram певица.
Поклонники обрадовались сольной песни звезды. Они отметили, что певица сохранила привычный стиль в музыке, за который ее так полюбили слушатели.
"Ура, поздравляю!", "Ну наконец! Поздравляю, Анечка", "Прекрасная песня, очень рада, что вы сохранили свой стиль подачи!", "Очень крутая работа", - написали юзеры соцсети в комментариях.
Ранее мы писали о громком распаде группы Artik&Asti.
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