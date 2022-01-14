Служба безопасности Украины считает, что за волной сообщений о минировании объектов в регионах Украины может стоять Россия. А массовые псеводминирования нацелены на создание напряжения и панических настроений в украинском обществе. Об этом сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Обращаем внимание: сообщения о псеводминировании - распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. При таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество четко это понимало.

Представитель СБУ призвал граждан сохранять спокойствие, а украинские СМИ тщательно проверять информацию о минировании, чтобы "не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций".

Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ, вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений.

Читайте также, в городе Черкассы неизвестный мужчина заявил о минировании всех школ в городе. В настоящее время правоохранители занимаются проверкой анонимной информации и обследуют территории всех учреждений образования Черкасс.

Кроме того, в Харькове поступила информация о минировании 11 торговых центров и супермаркетов. По адресам выехали следственно-оперативные группы. Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

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