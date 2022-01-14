В Киеве, мужчина выгуливал на поводке голубя. Видео опубликовал один из пабликов в Telegram.

На видео видно, что птица тянет хозяина, и у него натягивается поводок в руках.

Читайте также, под Хмельницким люди провалились под лед. К месту происшествия направили дежурный караул спасателей, а также бригаду медиков и полицию, прибыв на место спасатели ГСЧС немедленно начали оперативные действия, чтобы как можно быстрее достать из ледяной воды пострадавших.

Кроме того, в Черкасской области в селе Бучак Черкасского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. К сожалению, все люди, а также ребенок утонули.

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