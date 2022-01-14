Першій ракетці світу анулювали візу через відсутність вакцинації [ Редактировать ]
Заручник вакцинації. Уряд Австралії анулював візу сербському тенісистові Новаку Джоковичу. Попри рішення суду, який кілька днів тому дозволив першій ракетці світу залишитися в країні і взяти участь у турнірі "Australian Open". Що тепер буде з Джоковичем? Чи депортують його з Австралії? Розкаже Тетяна Логунова.
Новак Джокович на корті - готується до турніру. Тренування першої ракетки світу напередодні зафільмували австралійські телеканали. Сьогодні ж усі журналісти чергують біля готелю, де зупинився тенісист, і адвокатської контори, що представляє його інтереси. Австралійську візу Джоковича анульовано! Уже вдруге! Йому знову загрожує депортація!
Ведучий:
-Добрий вечір! І одразу почнемо з термінової новини! Міністр із питань імміграції щойно скасував візу першої ракетки світу. На зв'язку зі студією наша кореспондентка Емілі Райс. Емілі, що кажуть?
Кореспондентка:
Світ стежить за цією історію. Після кількох днів невизначеності нарешті маємо новини. Ухвалу винесено!
Своє рішення міністр із питань міграції пояснив на офіційній сторінці відомства. Мовляв, візу в Джоковича відібрали в інтересах суспільства. Міністра підтримав і очільник уряду - прем'єр Скотт Моррісон.
Пригоди Новака Джоковича на австралійській землі почалися ще в перших числах січня. Тенісист прилетів до Мельбурна без обов'язкової вакцинації проти коронавірусу і показав на кордоні довідку про нещодавно перенесений ковід. Ці документи не пройшли - в Австралії людей, які перехворіли, не звільняють від щеплень.
Тож прикордонники анулювали візу спортсмена і відправили його під депортаційний арешт. Джокович подав апеляцію і через кілька днів суд скасував рішення прикордонної служби. А ось тепер вердикт суду переглянула влада Австралії. Вочевидь, ця заплутана історія заходить на новий виток.
Що буде далі - питання відкрите. У суботу зранку Джокович має прийти на розмову в міграційну службу. А в неділю відбудеться ще одне судове засідання - на ньому остаточно вирішиться доля спортсмена. Найімовірніше, уже в неділю ввечері йому доведеться покинути Австралію. Якраз напередодні відкриття "Australian Open".
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