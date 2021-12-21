Начальника Ивано-Франковской таможни задержали на взятке в $10 тысяч [ Редактировать ]
Источник: Цензор.Нет
Начальника Ивано-Франковской таможни Святослава Пересунько задержала СБУ при получении взятки в размере $10 тысяч. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сотрудники управления СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора выяснили, что фискал наладил схему "поборов" с фирм-экспортеров в Кировоградской и Ивано-Франковской областях. По версии следствия, он ежемесячно требовал у бизнесменов по $10 тысяч.
По данным системы YouControl Святослав Пересунько является совладельцем ООО "Корпорация "ТИС", занимающейся оптовой торговлей топливом. Сейчас предприятие находится в стадии ликвидации. Также чиновник указан как бенефициар ООО "Крисгрин", которое занимается производством фармацевтических препаратов.
Ранее Пересунько руководил Кропивницкой таможней.
Напомним, что на днях под Днепром на крупной взятке погорел борец с коррупцией.
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