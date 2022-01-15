В Киеве огромное дерево раздавило мужчину и женщину в автомобиле Peugeot. Об этом сообщают столичные паблики чрезвычайных новостей.

Смертельное ЧП произошло в Святошинском районе на улице Верховинная, 35. Ураганный ветер повалил огромный дуб, который раздавил как минимум четыре припаркованных автомобиля.

В одном из них находились мужчина и женщина. Мужчина-водитель погиб на месте происшествия. Женщина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирована.

На месте работали спасатели и тяжелая техника.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Киеве упавшее дерево заблокировало трамвайные пути на улице Дегтяревская. Это стало причиной задержки движения трамваев.