В Киеве огромное дерево раздавило в автомобиле мужчину и женщину (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В Киеве огромное дерево раздавило мужчину и женщину в автомобиле Peugeot. Об этом сообщают столичные паблики чрезвычайных новостей.
Смертельное ЧП произошло в Святошинском районе на улице Верховинная, 35. Ураганный ветер повалил огромный дуб, который раздавил как минимум четыре припаркованных автомобиля.
В одном из них находились мужчина и женщина. Мужчина-водитель погиб на месте происшествия. Женщина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирована.
На месте работали спасатели и тяжелая техника.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Киеве упавшее дерево заблокировало трамвайные пути на улице Дегтяревская. Это стало причиной задержки движения трамваев.
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