В столице проводится эвакуация людей из аэропорта имени Игоря Сикорского ("Жуляны"). Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Согласно данным правоохранителей, на почту полиции пришло анонимное сообщение о минировании киевских воздушных ворот.

На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы.

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Кроме того, в Киеве перекрыли движение по мосту Патона из-за сообщения о минировании. По информации полиции, при проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено, информацию о перекрытии движения также подтвердила пресс-служба патрульной полиции Киева.

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