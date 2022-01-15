В Киеве эвакуировали людей из аэропорта: что произошло [ Редактировать ]
В столице проводится эвакуация людей из аэропорта имени Игоря Сикорского ("Жуляны"). Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.
Согласно данным правоохранителей, на почту полиции пришло анонимное сообщение о минировании киевских воздушных ворот.
На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы.
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Кроме того, в Киеве перекрыли движение по мосту Патона из-за сообщения о минировании. По информации полиции, при проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено, информацию о перекрытии движения также подтвердила пресс-служба патрульной полиции Киева.
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