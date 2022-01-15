Сучасний центр управління державної охорони має з'явитися в Україні. Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди створення Управління. За його словами, технічне забезпечення - один із головних напрямків у концепції розвитку УДО. А наступним кроком має стати підвищення зарплат. Адже від працівників держохорони залежить безпека багатьох високопоставлених осіб, зокрема, й під час візитів на лінію розмежування на Донбасі.

Володимир Зеленський, президент України: