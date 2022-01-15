Володимир Зеленський заявив, що в Україні має з'явитися сучасний центр управління державної охорони [ Редактировать ]
Сучасний центр управління державної охорони має з'явитися в Україні. Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди створення Управління. За його словами, технічне забезпечення - один із головних напрямків у концепції розвитку УДО. А наступним кроком має стати підвищення зарплат. Адже від працівників держохорони залежить безпека багатьох високопоставлених осіб, зокрема, й під час візитів на лінію розмежування на Донбасі.
Володимир Зеленський, президент України:
Всі ми, і глави іноземних держав, які відвідують Україну, знають, що можуть почуватися в безпеці: у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові, на вершинах Карпатських гір, на узбережжі Чорного моря…І дуже важливо: у нас було багато гостей, багато делегацій, які відвідували схід нашої держави, який боронять наші військові.
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