Ураганна ніч. Україну накрило потужними вітрами. Буревії валили дерева та електроопори, блокували дороги та залишали тисячі людей без світла. І це не найгірше, що накоїла стихія. У Києві через неї загинув чоловік. Чому стався цей трагічний випадок? Та які ще регіони досі оговтуються від наслідків природного лиха? Про все розкаже Ярина Марків.

Розібрав ялинки, пошматував стяги, позривав дахи, повалив стовпи, дерева, а ще …..забрав життя. Сьогодні вночі шквальний вітер накоїв лиха по всій країні.

Ярина Марків, кореспондентка:

Тут, у Святошинському районі столиці, на вулиці Верховинній, на автомобіль впало дерево й затисло водія та пасажирку. Жінку взялись витягувати з машини свідки ще до приїзду рятувальників. А звільнити з пастки чоловіка й ДСНС-никам не вдалося самостійно - викликали на підмогу автокран. Аж надто велике впало дерево.

Водія деблокували із автівки вже мертвим.

Альфред, очевидець:

З машини залишився налисник, знаєте так (показує) . Дах розбитий, вікна розбиті, передок. розбитий, зад розбитий. Ну отак воно впало аж сюди. А дерево там було? З того боку? Ну з того боку так.

Наталія теж живе на цій вулиці. Вважає, лиха б не сталося, якби дерево вчасно зрізали. Та й машину припаркували неналежно.

Наталія:

Це дуже старе дерево. Я так думаю, що люди приїхали на декілька хвилин. Бо взагалі на тому місці зазвичай надовго не залишають машини, бо там в'їзд. Тому їм просто настільки не пощастило.

Упродовж ночі столичні ДСНС-ники виїжджали ще на чотири схожі виклики. Та негода вирувала не лише в Києві. У 16-ти областях без електрики залишилися близько півтори тисячі населених пунктів.

З них сорок - на Черкащині. У регіон надвечір увірвався шпаркий вітер з градом та блискавками. Стихія накрила три райони. Комунальники досі розбирають завали на дорогах.

Сергій Рубан, директор КП "Черкаська дирекція парків":

Найбільше постраждав парк "Сосновий бір" - є дуже багато повалених дерев. Ми це усунемо і ліквідуємо.

А на Рівненщині електродроти пообривало майже у двох десятках сіл - і це не єдина біда.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Аномальні снігопади, град та шквальний вітер. Шквальним вітром ламало дерева та перекривало автомобільні дороги.

Та попри таку негоду, українці почуття гумору не втрачають. Кажуть, напередодні по всій країні прокотився....ялинкопад. Буревій повалив з десяток новорічних дерев у містах і селах. Головній красуні Кролевця, що на Сумщині не допомогли навіть шість тросів кріплення. А ялинка в полтавських Лубнах - встояла. Щоправда, лише наполовину. У соцмережах жартують: дерево ...вирішило зайнятись йогою.

А у Києві повстав сміттєвий бак. Сильний вітер допоміг контейнерові втекти з майданчика та "потерти" собою автівки. Настрою додали українцям і синоптики. Вони застерегли усіх, хто важить менш як 60-т кілограмів, не виходити на вулицю! Бо........здує!