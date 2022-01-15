Люди у народних строях, різдвяні пісні та, звісно, - коза. Харковом уже вшосте пройшовся Вертеп-фест. Цього року через карантин гостей з інших регіонів вирішили не запрошувати. Та навіть попри це, фестиваль зібрав майже дві тисячі учасників. Усе бачила Світлана Шекера.

Середмістя Харкова заполонили люди в народних строях.

Наталя Онишко, учасниця Вертепфесту:

Козу привезли! А це вам даруєм капусту, щоб у вас не було в хаті пусто. Дарую вам часник, вашого дому оберіг. Даруєм вам траву цілющу, щоб чоловік був непитущий! Дарую вам горіх, щоб не робили гріх! І були щасливі цілий рік!

Тут і традиційний вертеп...

-Коза! Завзята! Не куплена, а крадена у нас коза. Циган, ангели, які захищають. Господар у нас ось такий із різдвяною зіркою! Можемо долю нагадати. Гарну.

…І вертеп - на злобу дня.

Аліна Фещенко, учасниця Вертепфесту:

Під тематику коронавіруса. У нас є Вакцинатор, Антивакцинатори, вони між собою сваряться і вирішують, чи потрібна вакцина.

Опівдні колона рушає. На чолі - оркестр Нацгвардії.

Учасники святкової ходи від малого до великого співають і передають різдвяні побажання.

Містяни та гості - не проходять повз таке дійство. Учасники ходи не стримуються і пускаються в танок.

Де коза ходить, там жито родить! Де не буває, там не лягає. Щастя, здоров'я всього-всього вам доброго! Ууууу!

Колона майже з двома тисячами учасників зупиняється біля оперного театру, щоб гуртом заспівати "Нова радість стала".

Одночасно із Харковом "Нову радість" співали в Польщі та Португалії. Закінчилося дійство імпровізованим концертом. А увечері учасники Вертепфесту щедруватимуть у торговельних центрах Харкова.