В городе Днепр на улице Василия Сухомлинского произошел пожар в ресторане "Эврика", после чего огонь перекинулся на другие объекты. Об этом сообщает "Информатор".

Пожар начался примерно в 18:20. Всю улицу затянуло дымом. Причина возгорания в настоящее время остается неизвестной.

Отмечается, что по предварительной информации, загорелась крыша ресторана. На момент пожара там находились работники.

Читайте также, в Днепровском районе Киева в понедельник, 6 декабря, возник пожар в помещении шиномонтажа, пожар перекинулся на соседнее кафе. Возгорание произошло в одноэтажном здании, после чего огонь перебросился на другое строение.

Кроме того, в Харькове вспыхнул пожар на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора. Предварительно, жертв и пострадавших нет. По информации спасателей, в 09:32 пожар локализован на площади 60 м кв. и в 09:43 - ликвидирован.

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