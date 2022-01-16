Першу ракетку світу, Новака Джоковича, видворили з Австралії. Невакцинований спортсмен уже вилетів із Мельбурна в Дубай. Напередодні суд скасував апеляцію тенісиста щодо відмови у візі. Джокович прибув в Австралію десять днів тому, аби взяти участь у чемпіонаті з тенісу Australian Open. Та після в'їзду в країну його візу анулювали - через відсутність щеплення. Юристи через апеляцію відновили документи спортсмена. Та за кілька днів уже Міністр міграції Австралії знову скасував візу. На батьківщині тенісиста таким рішенням обурились.

Ана Брнабич, прем'єр-міністр Сербії: