Першу ракетку світу депортували з Австралії [ Редактировать ]
Першу ракетку світу, Новака Джоковича, видворили з Австралії. Невакцинований спортсмен уже вилетів із Мельбурна в Дубай. Напередодні суд скасував апеляцію тенісиста щодо відмови у візі. Джокович прибув в Австралію десять днів тому, аби взяти участь у чемпіонаті з тенісу Australian Open. Та після в'їзду в країну його візу анулювали - через відсутність щеплення. Юристи через апеляцію відновили документи спортсмена. Та за кілька днів уже Міністр міграції Австралії знову скасував візу. На батьківщині тенісиста таким рішенням обурились.
Ана Брнабич, прем'єр-міністр Сербії:
На мою думку, рішення суду скандальне. Я розчарована. Ця справа демонструє, як функціонує верховенство права або, краще сказати, не функціонує в деяких країнах. Це щось неймовірне, ми маємо два абсолютно суперечливі рішення суду всього за кілька днів. У будь-якому разі, не можу дочекатися зустрічі з Новаком Джоковичем у нашій країні.
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