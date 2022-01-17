В понедельник, 17 января, Печерский суд Киева избирает меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. Об этом свидетельствует трансляция заседания.

Заседание должно было начаться в 11:00. Но, по состоянию на 11:18, суд еще не начался.

На заседании будут рассматривать ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения Порошенко, а также оценил, повлияет ли это подозрение на ситуацию внутри страны.

Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко, - ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (речь о Порошенко - ред.).

Зеленский отметил, что вопросом контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.

Напомним, что 17 января экс-президент Украины Петр Порошенко возвращается в Украину. В этот же день его ожидает суд об избрании меры пресечения по делу о госизмене и пособничестве террористам "ЛДНР". Слушание по делу начнется 11:00.

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