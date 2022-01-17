Бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, подозреваемого по делу о поставках угля из ОРДЛО, объявили в международный розыск. Об этом на брифинге сообщила советник по вопросам коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

Демчишин в международном розыске. Место его место пребывания устанавливается.

Больше подробностей пресс-служба ГБР не сообщила.

В декабре 2021 года Печерский районный суд Киева разрешил следствию задержать Демчишина по уголовному делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

По данным следствия, после назначения в декабре 2014 года на должность министра Демчишин был "привлечен высшим политическим руководством государства" к заключению соглашений на поставку угля из "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, что Демчишин возглавлял Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с 2014 по 2016 год. По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 19 ноября Демчишин находился за пределами Украины.

Напомним, что весной 2015 года Демчишин подтвердил, что украинские предприятия получают уголь из оккупированного Донбасса.